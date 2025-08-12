تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال بمحافظة الجيزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى عيد وفاء النيل ومبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية".

وتبدأ الأنشطة، غدا الأربعاء في العاشرة صباحا، بمكتبة دور الرعاية الثقافية، بمناقشة كتاب "عشاق النيل" تأليف حفني مصطفى حفني، تديرها منى يوسف مديرة المكتبة، يليها حوار ثقافي بعنوان "أسطورة وفاء النيل" تقدمه د. هاجر سيد المسئول الإعلامي بثقافة الجيزة، مع تنفيذ لوحة فنية مستوحاة من الفن المصري القديم عن وفاء النيل.

وتستمر الفعاليات، بالمكتبة بعد غد الخميس، بورشة فنون تشكيلية للفنانة نجلاء سيد عن مناظر طبيعية للنيل، بالإضافة إلى رحلة ثقافية للمتحف الزراعي ودار الأوبرا المصرية بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل.

وتستضيف مكتبة البحر الأعظم الثقافية، غدا الأربعاء، محاضرة بعنوان "المياه وأهميتها في حياتنا" بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، يليها ورشة فنون تشكيلية للفنانة نيفين فرحات، وعرض فيلم وثائقي عن وفاء النيل، وفي الخامسة مساء ينطلق ماراثون فني للفنانات المبدعات على ضفاف النيل تحت شعار "في حب النيل".

وتقام بعد غد الخميس، في مكتبة الحديقة الخضراء، احتفالية تبدأ بمحاضرة "النيل شريان الحياة - حكايات من الماضي وآمال للمستقبل" تلقيها د. أماني الشيخ مديرة المكتبة، مع عرض بروجيكتور عن أصل حكاية وفاء النيل، وورشة للفنانة سهام محمد، ومسابقة ثقافية عن النهر تقدمها ريهام البرديسي، بالإضافة إلى عروض إلقاء لمواهب المكتبة يارا ياسر وشهد عبد الله.

وبالتوازي، ينظم بيت ثقافة كرداسة بعد غد الخميس، في الحادية عشرة صباحا، احتفالية تشمل ورشة فنون تشكيلية تقدمها منى عبد الناصر، وحوارا ثقافيا بعنوان "نهر النيل تراث الهوية المصرية" مع ريهام عزوز مديرة الموقع، إلى جانب حكايات شعبية عن عروس النيل ترويها سميرة أحمد.

وينفذ الفعاليات فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وتهدف إلى ترسيخ قيمة النيل في وجدان الأجيال الجديدة وتعميق الوعي بتاريخ هذا الشريان العظيم، في إطار ثقافي وإبداعي يعكس ثراء التراث المصري.