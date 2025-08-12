اعتقال شخص في ألمانيا عقب العثور على مواد خطرة وأسلحة في منزله

ألقت قوات خاصة من الشرطة القبض على رجل في بلدة أولده الألمانية بعد العثور في منزله على مواد كان من الممكن استخدامها في صنع متفجرات.

وأعلنت شرطة فارندورف أن قوات الأمن عثرت على العديد من الأسلحة والأجسام الخطرة والمتفجرة في منزل الرجل /48 عاما/، وتمت مصادرة بعض هذه الأشياء، بينما تولى خبراء إبطال مفعول القنابل تفجير الباقي في حقل على نحو محكم.

وقبل العملية التي نفذتها الشرطة على منزل الرجل عقب ظهر أمس الاثنين، تم إخلاء المنطقة من المارة وإعداد مكان المهمة بعناية. وعقب الاعتقال، فتشت قوات الأمن منزل الرجل، بما في ذلك مبانٍ ملحقة وقبو.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الرجل لا يزال رهن الاحتجاز.