خيمينيز: مودريتش سيحفزنا بلا شك

تحدث سانتياجو خيمينيز، لاعب ميلان الإيطالي، عن مشواره مع الروسونيري إلى جانب انتقال لوكا مودريتش إلى صفوف الفريق.

استهل خيمينيز حديثه، في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت": "أنا هو نفس سانتياجو، لكنني جائع للمزيد من العزيمة، وقبل كل شيء المزيد من الشغف، ومن الصعب الانتقال في الشتاء لأنك تجد نفسك في فريق جديد تمامًا، لكن الآن كل شيء يبدأ من الصفر".

وأضاف: "أنا حقًا متحمس وواثق بنفسي وبالفريق، يجب أن نقدم كل ما لدينا لتحقيق أهدافنا، لن أقطع وعودًا، لكنني أحب أن أفوز بالاسكوديتو مع ميلان".

وانتقل للحديث عن مودريتش، قائلًا: "مودريتش فاز بالكثير من الألقاب، ووجوده سيحفزنا بلا شك".

وتابع المدرب: "هناك أجواء مختلفة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وأليجري مدرب يوحد الفريق حقًا، ويعمل بشدة من اليوم الأول في التدريبات، وكنت واثقًا أن هذا سيكون موسمًا رائعًا".