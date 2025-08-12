أبطال البحيرة يحصدون مراكز متقدمة في البطولة العربية للجودو بالعلمين

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تألق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من خلال إدارة الأداء الرياضي، مشيرة إلى أنهم حققوا مراكز متقدمة في منافسات البطولة العربية للجودو التي استضافتها مدينة العلمين، بمشاركة نخبة من أبطال الدول العربية.

وأضافت "عازر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البطل يوسف محمد صبحي حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني، فيما أحرزت البطلة هنا جابر الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بينما جاء البطل مروان بهنسي في المركز الرابع على مستوى البطولة؛ ليثبتوا أن أبناء البحيرة قادرون على المنافسة بقوة واعتلاء منصات التتويج العربية، تحت قيادة المدرب المتميز الكابتن أيمن شعبان.

ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في تاريخ رياضة الجودو بمحافظة البحيرة، ودليلًا على ما تمتلكه من طاقات شبابية واعدة قادرة على المنافسة إقليميًا وعربيًا، فضلا عن أنه ثمرة جهود منظومة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رعاية وصقل النشء والشباب الموهوبين، عبر برامج تدريبية متطورة، وإشراف فني متخصص، ودعم متواصل من القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة.

وأكدت أن ما تحقق من نتائج مشرفة في البطولة العربية للجودو بالعلمين، يعكس ما تشهده المحافظة من طفرة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للأبطال الواعدين، وتهيئة جميع الظروف التي تمكنهم من تحقيق المزيد من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.