عباس يبحث مع العاهل السعودي تعهدات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية



بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن العاهل السعودي تأكيده لعباس خلال اتصال هاتفي بينهما أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية "باطل ولاغ".

وأشار إلى "البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة".

وبحسب الوكالة "جدد الملك سلمان التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

بدوره، أعرب عباس عن شكره لمواقف السعودية "الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير"، مؤكدا أن السعودية "تقف تاريخيا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، والشعب الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس".

وتوجه عباس بالشكر للعاهل السعودي على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة خلال أيام لـ "مواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية".

وكان نتنياهو أعلن أول أمس أنه سيفرض سيادة إسرائيل على منطقة غور الأردن التي تمثل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ومناطق هامة أخرى في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة القادمة في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أيام.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014 وسط انسداد شديد في أفق استئنافها رغم سعي الإدارة الأمريكية لطرح خطة تستهدف إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عقود.