جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية

أعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن أن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.

وقال عامر، خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2020/2019، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الجامعة، أن علمي بنين طب القاهرة 621 درجة، بنين دمياط 618 درجة، بنين أسيوط 616 درجة، طب أسنان بنين القاهرة 615، طب أسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 619، هندسة بنين القاهرة 593، هندسة قنا 590 درجة.

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