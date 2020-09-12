طريقة اختيار الفاونديشن الصحيح للبشرة

الفاونديشن (أو كريم الأساس) من الكريمات التي تخفي عيوب البشرة وتمنح السيدات جلدًا متوهجًا وناعمًا؛ ولهذا يقبلن عليه كثيرًا لاستخدامه قبل المكياج، ولكنه له درجات وعندما تختار المرأة درجة خاطئة يفسد ذلك الجلد، ولهذا أهم شئ على النساء فعله هو اختيار اللون الصحيح المناسب لدرجة البشرة، وإذا كن غير قادرات على معرفة الدرجة، قدمت مجلة "شيب" الأمريكية نصائح.

وتقول طبيبة الجلدية سارة فيكري، التي تعمل لصالح كوفرجيرل وهي علامة تجارية للمكياج في أمريكا، إن حوالي 15% من النساء يختارن كريم الأساس الصحيح، وذلك لأن معرفة درجة اللون المناسبة تحتاج في بعض الأحيان لتجربة درجات كثيرة حتى تكتشف المرأة المناسب لبشرتها، ولكن نوعية البشرة هي أيضًا تحدد الاختيار الصحيح ويكون ذلك طبقًا على عيوب البشرة.

وأضافت أن المرأة عند اختيارها لكريم الأساس عليها سؤال نفسها أولًا عن نوع بشرتها هل هي زيتية أم جافة، أو عادية أو مزيج من الدهنية والعادية أو حساسة، والسؤال الثاني هو المشكلة التي يتعرضن لها مع الوقت بعد وضع الكريم فهل هي اختفائه بمجرد السير في الشمس أو أنه يبدو باهتًا ومتقشرًا أو يظهر بأنه ثقيلًا على الوجه أو يهيج البشرة، والسؤال الثالث هو ما الذين ترغبين في اخفائه، هل حب الشباب أو المسام الكبيرة أو البقع البنية أو الخطوط الدقيقة أو العيوب مثل الاحمرار والالتهابات؛ لأن الإجابات هي التي تحدد النوع المناسب.

وأوضحت خبيرة المكياج الأمريكية، تروي سورات، أن المرأة إذا كانت بشرتها دهنية فيجب عليها الابتعاد عن كريم الأساس الذي يحتوي على زيوت لأنه سيفسد المكياج ويصبح الوجه ملطخًا، ولهذا يجب اختيار النوع الخالي من الدهون وخفيف الوزن أي السيليكون حتى لا يؤثر على المسام ويثبت المكياج لساعات.

وفي حالة ما إذا كان كريم الأساس يفسد من الشمس، فنصح بريت فريدمان فنان المكياج في الولايات المتحدة باختيار النوع الذي يحتوي على مواد ترطيب مثل الجلسرين لأنه يمد البشرة بتركيبة مضادة للشيخوخة ويحمي من تأثير الشمس.

وقالت خبيرة المكياج في ماركة Maybelline الأمريكية شارلوت ويلر، إن المرأة إذا كانت ترغب في تفتيح بشرتها فعليها اختيار النوع الذي يحتوي على عاكس للضوء وصبغة لتوحيد لون البشرة، أما إذا كانت البشرة حساسة فيجب اختيار النوع الذي يحتوي على الزنك وخالٍ من العطور والتركبيات عالية الصبغة لأنه يسبب احمرار للجلد وتهيجه وظهور الأوعية الدموية مع الوقت.

ولاختيار اللون الصحيح، نصحت خبيرة المكياج بوضع قطعة صغيرة من كريم الأساس على الوجه بعد اختيار النوع المناسب للبشرة، ويفضل أن يتم وضع الفاونديشن على أي بقعة متواجدة أو منطقة بها مسام واضحة وتوزيعه للتأكد من أن الدرجة مناسبة لإخفاء العيوب.

وأوضحت أنه بعد تطبيق كريم الأساس على المرأة الوقوف في منطقة بها ضوء ساطع مثل نافذة أو شمس حتى يظهر شكل الكريم في الضوء؛ لأن بعض الدرجات تكون لامعة وبالتالي تكشف عن وجود فاونديشن يخفي الحبوب.

وأشارت إلى أن المرأة إذا كانت غير قادرة على اختيار الدرجة المحددة، عليها الاستعانة بالعاملات في محل المكياج لأنهن على دراية بالدرجات جيدًا أو اختيار أول درجة قاتمة من لون البشرة.