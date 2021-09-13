وزير خارجية عمان: لدينا قناعة قوية بوقف الحرب في اليمن

أعرب وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية العماني، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن بلاده لديها قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي، معتبرا أن من واجب بلاده مساعدة اليمن على الاستقرار.

وأوضح أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر وجيد وإيجابي، بحسب وصفه مع المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية العمانية، إن هناك تطابقا في وجهات النظر حول ما يجب فعله، ما يشكل عاملا مساعدا على حلحلة العقد.

وأكد أن سياسة بلاده الداخلية انعكاس لسياستها الخارجية، التي تقوم على التعايش والسلام وحسن الجوار وحل الأزمات والقضايا عبر الوسائل السلمية.

وأشار إلى أن المملكة السعودية وبلاده تمثلان ثقلا وعمقا استراتيجيا متبادلا بحكم موقعهما الجغرافي، وباعتبارهما دولتين متجاورتين، مضيفا أن ما يميز العلاقة بين الطرفين منذ عقود، هو وجود احترام وثقة كبير متبادلة على مستوى القيادة والحكومة الشعبين.