زعيم الوحدويين بأيرلندا الشمالية يتخوف من تسبب بريكست في مزيد من الاضطرابات

عبر رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية جيفري دونالدسون عن قلقه حيال إندلاع اضطرابات في الشوارع جراء قيود على التجارة مفروضة على الإقليم بسبب بروتوكولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وبحسب "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا"، جاء حديث دونالدسون بعدما حذر من أن وزراء حزبه سوف يستقيلون من لجنة ستورمونت التنفيذية إذا لم يتم إجراء تعديلات على البروتوكول بحلول تشرين ثان/ نوفمبر.



كانت أغلبية البريطانيين صوتت في عام 2016 لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.



لكن ذلك تسبب في مشكلة لوجيستية مع أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة سياسيا، لكنها تتمتع بروابط ثقافية قوية مع جمهورية أيرلندا.



ومن شأن حذف أيرلندا الشمالية من المعاملات التجارية للاتحاد الأوروبي فرض ضوابط مشددة عن الحدود مع بقية أيرلندا.



لكن الكثيرين يخشون من أن يؤدي فصل الاثنين إلى عودة أعمال العنف من جانب سكان أيرلندا الشمالية من الكاثوليك والبروتستانت.