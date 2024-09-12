رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب 

شهدت منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة تأهل رباعي مصري إلى منافسات نهائي البطولة التي تستضيفها البرتغال في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.

واستطاع الرباعي المصري أحمد عبد الحميد وساني رضوان وعلي أبو الفتوح ، وعمر عبد القادر التأهل إلى نهائي البطولة حيث احتل أحمد عبد الحميد المركز الأول في التصفية الأولى بمجموع نقاط 1439 ، وساني رضوان المركز الأول مكرر في نفس التصفية ، بينما احتل علي أبو الفتوح المركز الأول في التصفية الثالثة بمجموع نقاط 1449 واحتل عمر عبد القادر المركز السادس في نفس التصفية بمجموع نقاط 1417 نقطة.

يمثل مصر في البطولة اللاعبين أحمد أسامة عبد الحميد وعمر حسام وعلي إيهاب وساني رضوان واللاعبات فريدة أبو هاشم وريتاج علاء وعاليا محمود ولي لي فرج.

ويرأس بعثة المنتخب أنس بشر عضو مجلس الإدارة ويرافقه شادي حفني ومحمود سند إداريين .

ويقود المنتخب إيهاب سيد وعمرو سيد مديرين فنيين، وأحمد خالد مساعد مدير فني رماية وأحمد يحيى مدير فني موانع وأماني حسن طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب.