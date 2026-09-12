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ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا في الساعة 21:23 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 5ر371 كيلومترا عند خط عرض 11ر5 درجة جنوبا وخط طول 91ر106 درجة شرقا.