الأكثر قراءة
هل الوقت مناسب للبيع الآن لمن اشترى جرام الذهب بـ7000 جنيه؟.. عضو شعبة الذهب يجيب
مؤسس منصة بيع عقارات المتعثرين يكشف حجم الإقبال عليها: نمر بأسوأ من فقاعة عقارية
دياب: مسلسل بنج كلي حقق حلم من أحلامي.. ووالدي كان طبيبا وأنا مكملتش التعليم وطلعت فاشل
التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق وفتح باب تقليل الاغتراب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا في الساعة 21:23 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.
وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 5ر371 كيلومترا عند خط عرض 11ر5 درجة جنوبا وخط طول 91ر106 درجة شرقا.