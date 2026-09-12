 زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 9:38 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 9:38 ص

ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا في الساعة 21:23 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 5ر371 كيلومترا عند خط عرض 11ر5 درجة جنوبا وخط طول 91ر106 درجة شرقا.

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