الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

تأهل الزمالك لكرة اليد إلى نهائي بطولة إفريقيا التي تُقام في الرأس الأخضر بعد الفوز على إنتر كلوب الإنجولي في الدور نصف النهائي والتي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وتغلب كوماندوز الزمالك على الفريق الإنجولي بنتيجة 26/21 بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريق بنتيجة 14/12 لصالح الفريق الأبيض.

وسيواجه الزمالك فريق سبورتنج الذي نجح في بلوغ الدور ذاته بعد تغلبه على شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 27/20، حيث ستُقام المباراة بين الفريقين غدًا الأحد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".

وتضم قائمة الزمالك في البطولة، كلاً من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.