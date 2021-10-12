رئيس الصين يعلن إنشاء صندوق للتنوع البيولوجي من أجل الدول النامية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء إن بلاده سوف تنفق 1.5 مليار يوان (230 مليون دولار) لمساعدة الدول النامية في حماية التنوع البيولوجي لديها.



وجاء إعلان الرئيس الصيني في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد عبر الإنترنت، وبالحضور الشخصي، في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين.



وقال "شي" إن الصين سوف تضع هذه الأموال في صندوق للتنوع البيولوجي، وإنها ستدعو دولا أخرى إلى المساهمة فيه.



وتعهد الرئيس الصيني بأن تكثف بلاده جهودها لمنع انقراض بعض الأنواع، بما في ذلك من خلال توسيع محمياتها الطبيعية.



يشار إلى أن الصين أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، وأكبر مستهلك للفحم، وتحقق البلاد نحو 60% من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من الفحم.



وفي كلمته عبر الفيديو، أقر شي بالتأثير الكبير لأزمة المناخ على النظم البيئية، وقال إن الصين سوف توسع قدرتها من الطاقة المتجددة عبر تسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



ودعت وزيرة البيئة الألمانية سفنيا شولتسه إلى التوصل إلى اتفاقية إطارية جديدة "طموحة"؛ من أجل التنوع البيولوجي، قائلة إن الوقت ينفد.



وأضافت: "نحن نفقد التنوع البيولوجي بمعدل وسرعة يثيران القلق"، ودعت إلى وضع هدف حماية 30% من اليابسة والبحر بحلول عام 2030.