الشرطة السويسرية تتدخل لفض مظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة برن

تدخلت الشرطة السويسرية، الأحد، لفض مظاهرة داعمة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل في العاصمة برن.

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرة التي أُقيمت في مركز المدينة. وتوجه المتظاهرون نحو مبنى البرلمان الفيدرالي، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع تقدمهم.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان، وفرضت طوقا على جزء من الحشود.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات من قبيل "فلسطين حرة" و "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة".

وأثناء المظاهرة، اندلع حريق في المنطقة، فتدخلت فرق الإطفاء لإخماده.

وحاول المتظاهرون لاحقا إغلاق محطة القطار الواقعة وسط المدينة، لكن الشرطة منعتهم من ذلك بعد أن اتخذت تدابير أمنية مشددة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا في المكان، كما جرى استقدام تعزيزات شرطية للمنطقة.

وفي بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أفادت شرطة برن أن المظاهرة نُظمت دون الحصول على ترخيص رسمي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".