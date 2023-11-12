صحة غزة: 650 مريضا وبضعة آلاف من النازحين موجودون داخل مجمع الشفاء

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ مجمع الشفاء الطبي (الذي يحاصره جيش الاحتلال وأخرجه من الخدمة) يضم حاليا أكثر من 650 جريحا ومريضا و700 من الكوادر البشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن المجمع يؤوي بضعة آلاف من النازحين الذين تبقوا داخل مجمع الشفاء.

وأشار إلى أنّ هؤلاء النازحين موجودون داخل أقسام المجمع وليس في ساحاته، وذلك بسبب الاستهداف المتواصل من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّ هذا المشهد يمثل ضغطا على العمل الطبي في مستشفيات مجمع الشفاء الطبي، موضحا أنهم أطلقوا كل النداءات للمؤسسات الأممية لكن دون أي استجابة على الإطلاق.

وأوضح أن الاحتلال أبلغ المؤسسات الأممية أنه لا تنسيق في كل أوجه العمل الإنساني في قطاع غزة، واصفا ذلك بالأمر غير المبرر.

ونوه بأنه من المفترض أن المؤسسات الأممية تعمل في ظل النزاعات وفي ظل الحروب الكبيرة، مؤكدا أنّ هذه المؤسسات لم تؤد دورها، وانصاعت لقرارات الاحتلال بالخروج من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأفاد بأن هذه المؤسسات لا تجري أي مهمة إنسانية إلا من خلال القار الإسرائيلي، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة في هذا الإطار.

ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن ثمانية آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح.