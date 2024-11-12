الأردن ينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية وإغاثية على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية وإغاثية على جنوب قطاع غزة، من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اشتمل الإنزال الذي نُفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على مساعدات إنسانية وإغاثية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في القطاع.

يذكر أن مجموع الإنزالات الجوية الأردنية بلغ 123 إنزالاُ و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأمس الاثنين، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لإطلاق جسر إنساني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وإيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية.

وقال العاهل الأردني، في كلمة له في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية: «أدعو أشقاءنا وأصدقاءنا للمشاركة في إطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة، بكل ما نستطيع لوقف الحرب عليهم، ورفع الظلم عنهم وعن أهلنا في الضفة الغربية».

وأكد ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وحماية الأبرياء، وإنهاء الدمار لتجنب دفع المنطقة نحو حرب شاملة، سيدفع الجميع ثمنها.