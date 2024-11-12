كرم جبر: موقف الرئيس السيسي من غزة حسم الانتخابات الرئاسية وحظى بتأييد جارف

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في الانتخابات الرئاسية الماضية، موضحا أن الشعب المصري بأكمله التف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نتيجة موقفه القوي تجاه غزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»، أن «هناك توافقا بين رأي الشارع والرئاسة»، مشددا أن «القرارات الصادرة تعبر عن موقف الاثنين، والدليل على التوافق الكبير في الأهداف والسياسيات؛ هو التأييد الشعبي الجارف للقرارات التي يصدرها الرئيس، بشأن غزة».

واستشهد بالكم الهائل من التبرعات والشاحنات المتجهة إلى معبر رفح، والتي بلغت نسبتها من مصر 80%، مشيرا إلى أن الإعلام المصري عبر بصدق عن مشاعر المصريين.

وذكر أن «الدراسة الدقيقة للشائعات التي تنطلق اليوم؛ توضح أن هناك تطابقا تاما بين الشائعات التي تطلقها الكتائب الإخوانية والفصائل المعادية الكارهة، وبين ما يروجه اليمين الإسرائيلي المتطرف، في حلف شيطاني لإطلاق الشائعات».

وتساءل عن كيفية دفاع الإخوان والفصائل الأخرى عن القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تتحالف فيه بالرأي والرؤى مع اليمين الإسرائيلي المتطرف؟، مضيفا: «كانت هناك موجة من أحزان سادت لديهم بعد خسارة كامالا هاريس للانتخابات الأمريكية؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها ستعيد تجربة أوباما مرة أخرى».