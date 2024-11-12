تامر أمين عن فتح حسابات بنكية لسن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر: لا بد من إخطار الأهل

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته بقرار السماح للشباب من سن 15 عاما بفتح حسابات مصرفية، بعد تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز الشمول المالي.

وأبدى خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة قناة «النهار»، مساء الإثنين، تحفظه على عبارة «دون موافقة ولي الأمر» الواردة في القرار المنشور بمختلف الصحف عن البنك المركزي، مطالبا بتوضيحه، قائلا: «هناك 3 كلمات في القرار لم أفهمها، وهي (دون موافقة ولي الأمر).. نريد توضيحا من البنك المركزي».

ورأى من جانيه ضرورة «موافقة» ولي الأمر بشأن فتح الحسابات، مقترحا استبدالها بـ «علم ولي الأمر»، قائلا: «في رأيي الشخصي أن تكون بموافقة ولي الأمر؛ ولكن ليس شرطا ممكن إخطاره وتوقيعه على إقرار بأنه على علم بفتح ابنه أو ابنته حسابا بنكيا».

وشرح مخاوفه قائلا: «الشاب في الخامسة عشرة، يعني في الصف الثالث الإعدادي أو الأول الثانوي، ما زال يعيش في بيتي ويأخذ مصروفه مني، إذا قرر فتح حساب يحوش فيه فلوس شيء جميل؛ لكن بعلمي وإشرافي».

واختتم: «لا أريد أن أفاجأ بأن ابني عنده حساب بنكي وبتدخل له فلوس معرفش منين! أو يكون الولد بيتاجر في مصيبة وتدخله فلوس شمال وأنا أخر من يعلم، وهو لسه بيأخذ مصروفه مني، لازم أكون عارف أن بنتي عندها حساب في البنك، لا أن أفاجأ بحساب فيه 2 مليون جنيه من أي مصيبة».