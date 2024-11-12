محمد التاجي يعلق على رد رمضان بشأن فيديو الدولارات: ربنا يسامحك

علق الفنان محمد التاجي، على رد فعل الفنان محمد رمضان بعد انتقاده لفيديو إلقاء الدولارات في حمام السباحة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة «الحياة»، إنه طلب منه التعليق على فيديو رمضان في أحد البرامج، فعلق: «حتى لو كانت الدولارات مزيفة، فالمال ليس كل شيء، المهم أن يصنع الفنان تاريخا لنفسه؛ لأن الأشياء الفرعية لا تدوم مع الناس».

وتابع: «لم أعب عليه أو أقل عليه شيئا، لكن فوجئت برده وسمعت أنه حذفه»، والذي جاء فيه: «الفنان الكبير محمد التاجي، أنت بتعمل التاريخ.. وأنا بفلوسي هشتري التاريخ».

وعلق التاجي على رد رمضان قائلا: «إذا كان قصده أن يمجد فيَ؛ فأنا متشكر جدًا يا محمد، أما إذا كنت تقصد الاستهزاء مني فربنا يسامحك»، مضيفا: «هو من سن يمني بنتي، وأنا وهو مواليد يوم واحد 23 مايو؛ لكن هو 88 وأنا 98 قبل الميلاد».

واختتم التاجي مشيدا بموهبة رمضان التمثيلية، قائلا: «محمد رمضان ممثل هائل».