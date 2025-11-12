إيقاف وزير العدل الأوكراني جالوشينكو عن العمل وسط تحقيق يتعلق بالفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، إيقاف وزير العدل جيرمان جالوشينكو عن العمل عقب عمليات تفتيش على صلة بتحقيق فساد واسع في شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية.

وقالت سفيريدينكو، في بيان، "عقدنا هذا الصباح اجتماعا حكوميا استثنائيا. وقررنا إيقاف جيرمان جالوشينكو عن أداء مهام وزير العدل مؤقتا".

وأضافت، "بقرار حكومي، أُسندت مهام الوزير لنائبة وزير العدل لشئون التكامل الأوروبي ليودميلا سوهاك".

وفتشت الشرطة منزل جالوشينكو وهو وزير طاقة سابق شغل منصب وزير العدل منذ يوليو، أمس الثلاثاء.

ويعد جالوشينكو بين العديد من المشتبه بهم فيما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بتحقيق فساد واسع النطاق يشمل البنية التحتية للطاقة.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها صفقات فساد تشمل عقود الأسلحة في أوكرانيا، فأن هذه بين أكبر الفضائح من نوعها في البلاد منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال جالوشينكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه متفق مع قرار الحكومة واصفا إياه بخطوة "متحضرة وصائبة" بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وتعهد بالتعاون مع ممثلي الإدعاء، بينما سيدافع عن نفسه بالكامل.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن المزاعم ضد جالوشينكو.

وأكدت وزارة العدل، أمس الثلاثاء، أنها تساعد المحققين، مؤكدة على أنها "لا تتهاون مطلقا" مع الفساد.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد إنهما يحققا في عمليات رشوة مزعومة تشمل انرجواتوم للطاقة النووية .

وقالت السلطات، أمس الثلاثاء، إن 5 أشخاص اعتقلوا و7 قيد التحقيق. ويشتبه في أن المجموعة ضالعة في غسل أموال بقيمة نحو 100 مليون دولار .