شركة ألمانية تطلق منصة ذكاء اصطناعي عسكرية لمنافسة بالانتير الأمريكية

كشفت شركة هيلسينج الألمانية للصناعات الدفاعية عن منصة للذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات العسكرية ودعم التخطيط الدفاعي، في خطوة تضعها في موقع المنافس الأوروبي لشركة البرمجيات الأمريكية بالانتير.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، الأربعاء، إن نظامها الجديد، الذي يحمل اسم "كلاريتي"، يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الأصول والمنشآت والمواقع العسكرية. ويمكن أيضا معالجة هذه المعلومات لمساعدة القوات على استهداف مواقع باستخدام أنظمة الأسلحة الأكثر ملاءمة.

وقال جوندبرت شيرف، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة هيلسينج، في بيان: "تحتاج جميع القوات المسلحة إلى قدرات استخباراتية تواكب مجريات القتال. وتؤدي الأنظمة المستقلة دورا متزايد الأهمية".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه القدرة بالغة الأهمية خاضعة للسيادة الوطنية. ومن خلال كلاريتي، تحصل القوات المسلحة الأوروبية على برمجيات مطورة في أوروبا، وتعمل على بنيتها التحتية الخاصة، وتظل تحت سيطرتها".

وقال روبرت فينك، رئيس التكنولوجيا في هيلسينج، الذي ساهم في بناء شركة بالانتير، إن المنصة صممت منذ البداية لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحليل المعلومات الاستخباراتية العسكرية.

وتضع المنصة الجديدة شركة هيلسينج في منافسة مع شركات مثل بالانتير، التي يقدم نظامها "مافن سمارت سيستم" قدرات مماثلة، والذي اقتناه حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا العام الماضي.

وأثار استخدام السلطات الأمنية الألمانية لبرمجيات بالانتير جدلا، لا سيما بسبب المخاوف من الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية في ظل رئاسة دونالد ترامب. وتستخدم قوات الشرطة في ولايتي بافاريا وشمال الراين-وستفاليا برمجيات الشركة، لكن الولايتين دعتا إلى بحث بدائل أوروبية.

وتؤكد بالانتير أن منصاتها آمنة وتتمتع بالسيادة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأطراف ثالثة أو للشركة نفسها الوصول إلى بيانات العملاء دون تصريح، أو منع الوصول إلى البرمجيات التي تُشغّل محليا. وحذرت من أن التأخر في اعتماد التكنولوجيا المتاحة والمثبتة فعاليتها قد يجعل أوروبا غير مستعدة على نحو كاف لمواجهة التهديدات الراهنة.