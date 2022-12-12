مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نتحمل أي زيادة في تكلفة بناء الوحدات (حوار)

- لا يمكن الجزم بنسبة زيادة الأسعار في الإعلانات التي سنطرحها مستقبلا

- 7.7 مليار جنيه دعما نقديا للفئات الأقل دخلا منذ 2014

- نفذنا 612 ألف شقة خصصنا منها 500 ألف.. 2.5 مليون مستفيد من «سكن لكل المصريين» حتى الآن

- %23 من المستفيدين بالبرنامج إناث و19% أصحاب مهن حرة و5% من ذوى الهمم

العمارة الخضراء تخفض استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية.. والطرح الأول منتصف العام المقبل

- أمامنا ما لا يقل عن 6 أشهر لطرح إعلان جديد.. والمشروع مستمر لما بعد المليون وحدة



أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، التزام الصندوق بالأسعار الواردة فى كراسات الشروط لمشروع «سكن لكل المصريين» وتحمل أى زيادة فى تكلفة تنفيذ الوحدات، مضيفة أنه لا يمكن الجزم حاليًا بنسبة الزيادة فى أسعار الوحدات ضمن الإعلانات التى سيطرحها مستقبلا.

وأشارت عبدالحميد، فى حوار لـ«الشروق»، إلى تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية والانتهاء من تخصيص 500 ألف شقة منها لـ2.5 مليون مستفيد بافتراض أن الأسرة تتكون من 5 أفراد فى المتوسط، لافتة إلى تقديم دعم نقدى للفئات الأقل دخلا بإجمالى 7.7 مليار جنيه منذ عام 2014.

وتابعت أنه فى إطار مبادرة العمارة الخضراء، سيتم بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، مؤكدة أنها تسهم فى تقليل استهلاك الطاقة حتى 50% والمياه 40% والانبعاثات الكربونية 39%، متوقعة الإعلان عن الطرح الأول بحلول منتصف العام المقبل.

وإلى نص الحوار:

< كيف تؤثر الزيادات المتتالية فى أسعار مدخلات البناء على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى؟

ــ بالطبع هناك تأثير على تكلفة تنفيذ الوحدات، لكنّ الصندوق ملتزم مع المستفيدين بالشروط والأسعار الواردة فى كل إعلان، ويتحمل هذه الزيادة، وقد مررنا بأزمات مشابهة وتجاوزناها دون أن يتحمل المستفيدون أى زيادة.

وعلى سبيل المثال، طرحنا وحدات «سكن لكل المصريين 1» (الإعلان الرابع عشر) بسعر 310 آلاف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%، وبناء عليه سنلتزم بتطبيق الزيادة بحد أقصى 10% فقط.

< هل يشهد الإعلان المقبل زيادة فى أسعار الوحدات؟

ــ سنراجع جميع شروط الطرح المقبل، كما نفعل فى كل إعلان منذ بدء برنامج الإسكان الاجتماعى فى عام 2014؛ حيث بدأنا بدعم نقدى 10 آلاف جنيه ووصلنا إلى 60 ألفًا، وبعائد 7% ووصلنا إلى 3% متناقصة.

فى كل إعلان نراجع الشروط والمحددات للوصول بدقة إلى الفئة التى نستهدفها. ولا يمكن الجزم حاليا بنسبة زيادة الأسعار فى الإعلانات التى سنطرحها مستقبلا فى ضوء الزيادة فى تكلفة التنفيذ «كل حاجة هندرسها وهنعلن عنها فى وقتها».

< انتهى حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» مطلع نوفمبر.. ما الخطوات المقبلة فى هذا الطرح؟

ــ عدد الوحدات المتاح فى بعض المدن يستوعب عدد المتقدمين، وسنستوعب كل من تنطبق عليهم الشروط فى هذه المدن دون مشكلة، لكن مدن أخرى مثل: أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، والسويس، زاد فيها عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة، وفى هذه المدن سنبدأ أولًا بفرز الطلبات لتحديد عدد المستوفين للشروط ومدى كفاية الوحدات لاستيعاب كل الطلبات، وإذا كانت غير كافية سنلجأ لترتيب الأولويات، المعروفة للجميع. ومَن هو خارج الأولوية سيكون أمام خيارين إما أن يسحب مبلغ جدية الحجز وإما أن يقوم بالتحويل إلى الإعلان التالى بشروط الطرح الجديد.

< كم بلغ عدد الحاجزين والوحدات المتاحة فى هذا الإعلان؟

ــ عدد الحاجزين فى حدود 175 ألفًا تقريبًا، وعدد الوحدات المتاحة حوالى 50 ألفًا، ما بين جاهزة للتسليم وقيد الإنشاء.

< كيف سيتم استيعاب الأعداد الزائدة فى الإعلان؟

ــ قد نطرح وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الأعداد الزائدة عن الإعلان الأخير، وهذه قد تكون فى حدود 80 إلى 90 ألف وحدة.

< ما هو موعد طرح إعلان إسكان اجتماعى جديد؟

ــ عادةً نطرح إعلانا أو اثنين فى السنة، وأمامنا ما لا يقل عن 6 أشهر لطرح إعلان جديد.

< ما موقف تسليم وحدات الإعلانات السابقة؟

ــ انتهينا من تجهيز وتسليم وحدات الإعلانات من الأول حتى التاسع، وفى الإعلان العاشر أرسلنا ملفات جميع العملاء إلى شركات الاستعلامات، باستثناء ألف حاجز تقريبًا فى مدينة أكتوبر الجديدة سننتهى من ملفاتهم قبل نهاية العام الحالى، وحوالى 10 آلاف حاجز فى مدينة العبور الجديدة سيبدأ الاستعلام عنهم فى مارس المقبل. وفيما يخص الإعلانات التالية، فنحن ملتزمون بمواعيد التسليم الواردة فى كراسات الشروط.

< كم عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى؟

ــ نفذنا أكثر من 612 ألف وحدة سكنية، خصصنا منها أكثر من 500 ألف شقة، تعاقد منهم 473 ألفا، وبالتالى بلغ عدد المستفيدين من المشروع 2.5 مليون شخص؛ بافتراض أن الأسرة مكونة فى المتوسط من 5 أفراد.

< ما صور هذا الدعم للمستفيدين؟

ــ نقدم أنواعا من الدعم منها الدعم النقدى للفئات الأقل دخلا بين 5 آلاف و60 ألف جنيه للشخص، بإجمالى 7.7 مليار جنيه منذ 2014، فضلًا عن دعم تكلفة الأرض والمرافق، ودعم سعر فائدة التمويل العقارى، بخلاف أى متغيرات تطرأ على سعر الوحدة.

كما يهتم البرنامج بالإناث والفئات المهمشة، إذ بلغت نسبة الإناث من إجمالى المستفيدين 23%، ونسبة أصحاب المهن الحرة 19%، ونسبة ذوى الهمم 5%.

ويهتم البرنامج بإيجاد الخدمات الأساسية فى المحافظات، إذ انتهى بالفعل من تنفيذ 155 مدرسة، و100 مركز طبى، و251 مركزا تجاريا فى المواقع المختلفة.

وحاليا نعمل على تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف المحافظات، لنكون على بعد نحو 50 ألف شقة على المليون وحدة سكنية، الهدف الرئيسى للبرنامج.

< ما جهات التمويل والتنفيذ التى تتعاون مع الصندوق لتنفيذ المشروع؟

ــ منذ 2014 شاركت فى مشروع «سكن لكل المصريين» حوالى ألفى شركة مقاولات، أغلبها من القطاع الخاص، و31 جهة تمويل (بنوك وشركات تمويل عقارى) قدمت تمويلات بقيمة ٥٣ مليار جنيه.

< هل سيستمر برنامج الإسكان الاجتماعى بعد المليون وحدة؟

ــ نعم، مستمر بالطبع.

< هل هناك فارق بين الإسكان الاجتماعى وسكن لكل المصريين؟

ــ «سكن لكل المصريين» هو اسم البرنامج منذ عام 2020، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستيعاب كل شرائح الدخل؛ بحيث لا تقتصر على محدودى الدخل والوحدات بمساحة 90 مترًا مربعا، وبناء على ذلك طرحنا وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترا مربعا.

< بالحديث عن التوجيهات الرئاسية.. الرئيس السيسى كان قد وجه بطرح وحدات مجهزة بنظام الإيجار.. فما الجديد فى هذا الملف؟

ــ لا يزال الملف قيد الدراسة، وستكون هناك أخبار فى هذا الشأن قريبًا. شروط حجز وحدات التمليك تجعل منافسة وحدات الإيجار صعبة، لكن ربما مع ارتفاع الأسعار مقارنةً مع السنوات السابقة يختار البعض نظام الإيجار.

< بعض المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى اشتكوا من محدودية وسائل المواصلات.. هل لديكم خطة لمعالجة هذا الملف؟

ــ أجريت جولات عديدة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، ودائمًا ما أجد «أتوبيسات» لخدمة المشروع، وقد تكون الشكوى فى مشروعات لم تنتهِ. وهناك تنسيق مستمر فى هذا الأمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى وجّهت رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير حافلات من مشروعات الإسكان الاجتماعى حتى أقرب نقطة مواصلات، وأن تكون المواصلات الداخلية بمبالغ رمزية، ومجالس الأمناء فى المدن الجديدة تدعم هذه المواصلات فى البداية.

< أعلنتم عن مبادرة لبناء 25 ألف وحدة سكنية خضراء خلال عامين.. ما المقصود بها؟ وما مواصفاتها؟

ــ العمارة الخضراء ببساطة أقل تلويثًا للبيئة؛ إذ تقلل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24ــ50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33ــ39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

والبناء الأخضر توجه عالمى، ومبادرتنا رائدة فى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهى مبادرة أطلقناها عام 2020، بالتعاون مع البنك الدولى ومركز بحوث البناء والإسكان.

ونهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التى سينفذها فى المستقبل، تدريجيًا؛ حتى تصبح وحدات «سكن كل المصريين» مشروعات صديقة للبيئة، وتراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.

< أين مواقع هذه العمارات؟ وهل ستختلف أسعارها عن وحدات الإسكان الاجتماعى المتعارف عليها؟

ــ ستكون فى 5 أو 6 مدن جديدة، منها: حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، وسنطرح بها إعلانات خاصة وسنعلن عن أسعارها فى حينها فى ضوء أسعار التكلفة عند التنفيذ وذلك فى الأماكن التى تتوافر بها أراضى مناسبة.

وتقديرات الصندوق حول الوحدات الخضراء تشير إلى أنها أغلى من وحدات الإسكان الاجتماعى لكننا ندرس سبل تقليل التكلفة عن طريق التعاون مع الجهات الدولية والمحلية.

< متى تطرح أولى الوحدات الخضراء؟

ــ قد يكون الطرح جاهزًا منتصف العام المقبل.