المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في حقل نفطي في سوريا

أفاد بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بأنها قصفت بصواريخ قاعدة للقوات الأمريكية في حقل نفطي في سوريا.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا".

وذكر البيان أن عملية القصف تمت "بواسطة الصواريخ وأصابت هدفها بشكل مباشر".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ83 ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.