 المفوضية الأوروبية تقترح خطوات أولى لاستخدام أرباح الأصول الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفوضية الأوروبية تقترح خطوات أولى لاستخدام أرباح الأصول الروسية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 9:44 م

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الخطوات الأولى لاستخدام عائدات من أصول الدولة الروسية المجمدة من أجل تعافي وإعادة بناء أوكرانيا.

وقد تم تجميد الأصول الروسية العام الماضي، بعدما بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا.

وتم حظر كل التعاملات المرتبطة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، توجد أصول روسية تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو (216 مليار دولار) داخل الاتحاد الأوروبي، ويتم الاحتفاظ بمعظمها في بلجيكا وتقوم بإدارتها شركة المقاصة "يوروكلير".

يذكر أنه ربما تكون الأصول مجمدة، لكنها تحقق إيرادات في الاتحاد الأوروبي.

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