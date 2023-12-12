جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينة نرويجية متهجة لإسرائيل بصاروخ بحري

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة نرويجية متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.



وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة، واستجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا اليمني العظيمِ وأبناءِ أمتِنا ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".



وأضاف أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ نجحتْ خلالَ اليومينِ الماضيين في منعِ مرورِ عدةِ سُفُنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ المحملةِ بالنفطِ إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية".



وأشار العميد سريع إلى "أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة"، مؤكدا استمرار "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ".



وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت يوم السبت الماضي منع مرور السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية كانت، مشيرة إلى أن "تلك السفن ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".