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تواصل لجان حي الأسمرات استقبال المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث.

واصطف المئات أمام أبواب لجنة مدرسة تحيا مصر ١ منذ الساعات الأولى للصباح.

وحمل الناخبون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما انتشرت الأغاني الوطنية التي زادت الأجواء بهجة وسعادة.

وخرجت مسيرة بالأعلام يقودها رئيس الحي وعدد من الشباب المتطوعين لحث أهالي الأسمرات على المشاركة في الانتخابات.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».