تقرير: واشنطن حذرت الحوثيين من فشل خطة للسلام في اليمن حال استمرار هجماتهم على السفن

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأن الولايات المتحدة حذرت جماعة الحوثي اليمنية من فشل خطة سلام تم التفاوض عليها مع السعودية، إذا استمرت هجمات الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى التفاوض على خطة للسلام، مكونة من ثلاث مراحل، وتسليمها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأعلن الحوثيون، صباح اليوم، مسئوليتهم عن الهجوم على سفينة ترفع علم النرويج، أشاروا إلى أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

وأكد دبلوماسيون أمريكيون، أن تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية، سيعطل بدء المرحلة الأولى من خطة سلام تم التفاوض عليها بين السعودية والحوثيين.

وأوضح الدبلوماسيون، أنه بمجرد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فسيتم حظر الأموال التي كان من المقرر وضعها في البنوك لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وهو مطلب رئيسي للحوثيين في المرحلة الأولى من خطة السلام.

وتابعوا أن الافتتاح المخطط لأي موانئ بحرية أو مطارات لن يكون ممكناً، وبالتالي إبقاء الاقتصاد اليمني في "حالة خراب"، على حد قولهم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يظهر التحذير للحوثيين، الثمن الذي ترغب الولايات المتحدة في دفعه لدعم خطة إسرائيل للقضاء على قيادة حماس.

ولا تزال تفاصيل خطة السلام التي تم تسليمها إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، طي الكتمان. ومن المتوقع أنه إذا وافقت جميع الأطراف على مبادئها العامة، بما في ذلك الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية، فسيتم عقد حفل توقيع رسمي تحضره الأطراف وتشهده القوى الأجنبية، وفقا للصحيفة.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في وقت سابق من اليوم، إن فرقاطة فرنسية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (درون) كانت تهدد ناقلة النفط النرويجية ستريندا في هجوم "جوي معقد" انطلق من اليمن مساء أمس.

وأضافت الوزارة أن الهجوم تسبب في نشوب حريق على متن الناقلة التي كانت تبحر تحت العلم النرويجي.

وتحاول الولايات المتحدة الإسراع في تدشين قوة حماية بحرية أكبر تتمركز خارج البحرين لمنع إغلاق أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وبالتالي إصابة الاقتصاد العالمي بالشلل.