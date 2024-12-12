شادي حسين يقود هجوم زد أمام غزل المحلة في كأس الرابطة

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة غزل المحلة في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويخوض ناديي زد وغزل المحلة منافسات كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية رفقة أندية المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويخل زد مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال، مصطفى العش، محمد إسماعيل ومحمد أشرف.

خط الوسط: أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي وعبد الرحمن البانوبي.

الهجوم: عبد الرحمن عماد، مصطفى زيكو وشادي حسين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد سيد مزيكا، أحمد طارق، سامح إبراهيم، عمار حمدي، طه عادل، مصطفى سعد ميسي، محمد ساوانيه، ماتا ماجاسا وديلسون كاموني.