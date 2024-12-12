

اتفقت إثيوبيا والصومال، أمس، على إجراء "محادثات فنية" لحل النزاع الذي أثاره اتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي مطلع العام الحالي، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعترافها بالإقليم كـ "دولة مستقلة".

وتم التوصل إلى الإعلان المشترك بين إثيوبيا والصومال بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كلا على حدة.

وجاء في الإعلان الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع أردوغان وشيخ محمود وآبى أحمد بأنقرة، أن الجانبين الصومالي والإثيوبي اتفقا على أن المحادثات، التي ستبدأ بحلول فبراير 2025 وتختتم في غضون أربعة أشهر، ستحترم وحدة أراضي الصومال مع إتاحة وصول إثيوبيا إلى البحر، كما أشار الإعلان إلى أهمية اشتراك إثيوبيا في قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الصومالية إن "الصومال وضعت شرطًا واضحًا لإجراء المزيد من المفاوضات، أولها تراجع إثيوبيا عن اتفاقها مع أرض الصومال والاعتراف بسيادة الصومال وسلامة أراضيها قبل أي حوار مباشر مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد".

ورأت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، أنه على الرغم من اعتبار إعلان أنقرة خطوة لنهاية التوترات التي اتسمت بها العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو خلال هذا العام، لكن الإعلان فشل في ذكر مصير اتفاق الوصول إلى البحر الذي تم توقيعه مع إقليم أرض الصومال.

وقالت صحيفة "أديس استاندرد" الإثيوبية إن "المفاوضات التي ستبدأ في فبراير المقبل ستحدد مدى إمكانية نجاح إعلان أنقرة في حسم الخلافات بين البلدين من خلال استكمال الترتيبات التجارية للسماح لإثيوبيا بالتمتع بإمكانية الوصول المستدام للبحر".

من جهته، قال مسئول بالاتحاد الإفريقي في تصريح لـ"الشروق": "هناك ارتياح إفريقي للتوافق بين القادة السياسيين في الصومال وإثيوبيا"، مضيفاً: "كان هناك العديد من المحاولات للوساطة من خلال الاتحاد الإفريقي وفق أسس ومبادئ الاتحاد باحترام الدول لقضايا السيادة والأمن والتعاون".

وأوضح المصدر: "لا يوجد حسم نهائي لكيفية مشاركة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الإفريقي للصومال"، قائلا: "تم وضع الترتيبات النهائية للبعثة بالفعل وقد يكون هناك تعديلات في اللحظات الأخيرة".

بدوره، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على ملف القرن الإفريقي في تصريح لـ"الشروق"، إن "مصر لديها موقف ثابت بضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه وكذلك استمرار الدعم اللوجستي والأمني في ملف مكافحة الإرهاب".