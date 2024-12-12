 الأرجنتين تتهم فنزويلا بمضايقة لاجئين سياسيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرجنتين تتهم فنزويلا بمضايقة لاجئين سياسيين

علم الأرجنتين
علم الأرجنتين

نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 7:58 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 7:58 ص

اتهمت الحكومة الأرجنتينية يوم الأربعاء نظيرتها الفنزويلية بمضايقة مستمرة لستة أعضاء من المعارضة السياسية الذين لجأوا منذ أشهر إلى المجمع الدبلوماسي الأرجنتيني في العاصمة كاراكاس.

كما حثت منظمة الدول الأمريكية على الضغط على فنزويلا للسماح بمغادرة الأشخاص الستة بأمان إلى الأرجنتين.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني، جيراردو ويرهاين، إن الحكومة الفنزويلية تتعرض لهم "باستراتيجية الإجهاد الجسدي" و "الإرهاب النفسي" من خلال المضايقة المطولة. ويعيش الرجال الأربعة والمرأتان في مقر السفير منذ مارس لتجنب الاعتقال.

وأضاف ويرهاين خلال جلسة لمجلس منظمة الدول الأمريكية الدائم أن "الحكومة الفنزويلية لم تكتف برفض السماح بمرورهم الآمن الذي من شأنه السماح بمغادرتهم الآمنة، بل تبنت إجراءات مضايقة غير مقبولة على الإطلاق. يتعرض طالبو اللجوء لقطع المياه وانقطاع التيار الكهربائي والقيود المفروضة على دخول الطعام والتواجد المستمر لقوات الأمن في محيط المقر الدبلوماسي".


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