يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لمهاجمة المنشآت النووية في إيران

أفاد تقرير إسرائيلي بأن تل أبيب تستعد – بعد تدمير سوريا – إلى المهمة التالية المتمثلة في إيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جيش الإسرائيلي قام هذه الأيام بصياغة خطط محدثة لمهاجمة المنشآت النووية في إيران.

وبحسب الصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل صياغة خطط محدثة لمهاجمة المنشآت النووية في إيران، وذلك أيضًا بسبب الخوف من أن يؤدي تفكك المحور وإضعاف حزب الله إلى دفع طهران إلى القيام بعمل وهو اختراق نحو الطاقة النووية العسكرية، وفقا لما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أسباباً أخرى لذلك، هي: دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خلال شهر تقريباً، وهو ما يشير إلى الواقع الذي قد يتشكل في عام 2025.

• تدمير أسلحة الجيش السوري

ونشر جيش الاحتلال فيديوهات وصور تظهر أسلحة وعتاد الجيش السوري التي تم تدميرها بعد استسلام الحكومة.

وألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 1800 قذيفة ثقيلة على أهداف للجيش السوري بعد استسلام الرئيس بشار الأسد، وعند اندلاع الحرب ألقى سلاح الجو نحو 83 ألف قذيفة في كل ساحات القتال في الشمال، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وتابعت: "إسقاط كمية كبيرة من المتفجرات في سوريا هو خطوة دراماتيكية استمرت بشكل رئيسي 48 ساعة، وتهدف إلى الانتقاص من القدرات الأساسية للجيش السوري من أجل منع وقوعها في أيدي المتمردين".