ماذا قال ترامب عن حرب غزة وحل الدولتين وثقته بنتنياهو؟

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا: "هو يعرف أنني أريد أن تنتهي الحرب في غزة ولا أريد أن يستمر الناس كذلك".

وتحدث ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، عن سلسلة من القضايا المثيرة للجدل، وقدم لمحة مثيرة للاهتمام حول الشكل الذي ستبدو عليه ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وعندما سُئل عن تصوراته لمستقبل الصراع، وعما إذا كان لا يزال يدعم حل الدولتين، قال ترامب: "أنا أؤيد أي حل يحقق السلام. هناك أيضًا أفكار أخرى إلى جانب الدولتين. سأدعم أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم لأنه من المستحيل أن نشهد مأساة كهذه كل خمس سنوات. هناك بدائل أخرى. أريد صفقة"، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وفيما يتعلق بدور إيران في الحرب، وعن احتمال نشوب حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، قال ترامب: "أي شيء يمكن أن يحدث".

أما عن علاقته مع نتنياهو والثقة بينهما، أوضح ترامب أنه "لا يثق بأحد".

كما أشار ترامب أيضاً إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه ينوي التوصل إلى اتفاق.