مصدر مطلع: نيسان تبحث إمكانية الانفصال عن رينو

صرح مصدر مطلع أن المديرين التنفيذيين في شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات يبحثون إمكانية الانفصال عن شركة رينو الفرنسية، في ظل المخاوف من تدهور العلاقات بين الشركتين بعد الإطاحة بالرئيس السابق للشركة كارلوس غصن.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه منذ العام الماضي، تدرس نيسان مزايا وعيوب مواصلة التحالف مع رينو، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعرفة بين الجانبين في المجالات الهندسية والتكنولوجية.



وأضاف المصدر أن هذه الدراسة سبقت هروب كارلوس غصن من اليابان، ومازالت مبدئية، وبالتالي لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الصدد.



ونقلت بلومبرج عن أرنت إلينجهورست المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إيفركور إي.إس.إي" للدراسات الاقتصادية قوله إن "العلاقات بين الشركتين قد انكسرت، وتجاوزت على الأرجح مرحلة الإصلاح".



ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركتين بشأن هذا التقرير.