زيكو يقود هجوم حرس الحدود أمام أسوان

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أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لـ حرس الحدود، تشكيل فريقه لمباراة أسوان، اليوم الجمعة، على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

يحتل حرس الحدود المركز الـ16 ولديه 10 نقاط، بينما يأتي أسوان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، خالد سامي، محمد عبد الله.

خط الوسط: أحمد شديد، مصطفى جمال، أحمد فليكس، مصطفى صبحي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد ممدوح.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد داوده، كوكو مؤمن، غريب حافظ، إسلام عبد الله، أحمد أيمن، فاتنين، إسلام جمال.