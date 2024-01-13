البنتاجون: وزير الدفاع راقب الضربات على المتمردين الحوثيين من المستشفى

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن وزير الدفاع لويد أوستن وجه وراقب من المستشفى الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين في اليمن.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر، الجمعة، بأن أوستن أصدر الأمر للقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط لتنفيذ الضربات وراقبها مباشرة من غرفته في المستشفى عبر قنوات اتصال آمنة.

ثم أجرى تقييما أوليا للهجمات مع القائد المسئول والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن عن إصابته بسرطان البروستاتا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال رايدر في بيان: «الوزير أوستن شارك بنشاط هذا الأسبوع في الأشراف والتوجيه لمشاركة الجيش الأمريكي في الضربات متعددة الجنسيات التي تم توجيهها الليلة الماضية ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وأضاف: «بناء على توجيه من الرئيس، أصدر الأمر أمس للقيادة المركزية الأمريكية لتنفيذ الضربات وراقب العملية بشكل مباشر باستخدام مجموعة كاملة من قدرات الاتصال الآمنة».

وأكد بايدن يوم الجمعة مجددا تمسكه بوزير دفاعه.

لكن بايدن اعترف بأن أوستن أخطأ في الحكم بعدم إبلاغ الرئيس في البداية بمرضه ودخوله المستشفى. وكان البيت الأبيض قد انتقد بالفعل بوضوح قرار وزير الدفاع بعدم إبلاغ البيت الأبيض.