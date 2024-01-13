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أعلن نادي مودرن فيوتشر تعاقده مع ثلاثي الأهلي ومنتخب مصر للشباب عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك إعارة لمدة موسمين ونصف الموسم حتى موسم 2025/2026 لتدعيم صفوف الفريق مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمودرن فيوتشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورا للثلاثي المنضمين حديثا للفريق بقميص النادي وكتبت : "ثلاثة نسور جديدة تحلق في سماء مودرن فيوتشر

نرحب بالثلاثي الجديد عبدالرحمن رشدان ، محمد زعلوك ، أحمد خالد كباكا".

وحضر جلسة تقديم اللاعبين في النادي كلا من هيثم عرابي المدير التنفيذي وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي.

وأشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر أنه لايزال هناك العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في العديد من المسابقات المحلية والقارية.