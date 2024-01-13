وزارة الدفاع السنغافورية: لم نشارك في ضربات عسكرية ضد الحوثيين

نفت وزارة الدفاع في سنغافورة مشاركتها في الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت في حملة متعددة الأطراف ترمي إلى الحفاظ على أمن السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم، في رد على أسئلة إن قوات سنغافورة تشارك في عملية "حارس الازدهار"، وهي قوة أمنية بحرية دولية تم تشكيلها للرد على استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن الشحن في البحر الأحمر.



وأضاف البيان: "أن عملية حارس الازدهار غير مرتبطة بالضربات العسكرية ضد الحوثيين".



وفي ديسمبر، أصيبت سفينة "ميرسك هانجتشو" التي ترفع علم سنغافورة بصاروخ حوثي في البحر الأحمر.