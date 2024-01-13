قصف أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء

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عاود الطيران الأمريكي والبريطاني قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية.

وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة «سبوتنيك»، بأن الطيران الأمريكي والبريطاني يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي، على حسابها بموقع «إكس»: «العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات».

يأتي هذا فيما نقلت شبكة «CNN» عن مسؤول أمريكي قوله الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون.

وأضاف المسئول أن الضربات الجديدة ضد الحوثيين في اليمن أقل نطاقا بكثير من تلك السابقة، وتابع: «القوات الأمريكية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد».