بايدن يكشف عن رسالة سلمتها إدراته لإيران بشأن الهجمات الحوثية على السفن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن بلاده سلمت رسالة إلى إيران بشأن جماعة الحوثي المتحالفة معها، التي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.



وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب دافيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: «سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا»، كما نقلت شبكة سكاي نيوز.



وكانت جماعة الحوثي هددت بـ«رد قوي وفعال»، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.



وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.



وجاءت أحدث ضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من عشرات الضربات الأمريكية والبريطانية على منشآت للحوثيين في اليمن.



وصرح المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لـ«رويترز»، قائلا إن الضربات الأمريكية التي استهدف أحدثها قاعدة عسكرية في صنعاء لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.