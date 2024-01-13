دعوة خليجية لضبط النفس بشأن العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن

دعت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد بشأن العمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان يوم الجمعة، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

وأكد البديوي أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

ودعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن.

وتشير لندن وواشنطن إلى أن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول المقاتلون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب المستمرة على غزة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما صعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وشن الحوثيون منذ 19 نوفمبر، 27 هجوما صاروخيا وبطائرات مسيرة بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا، وفقا للجيش الأمريكي. وهم يؤكدون أنهم يستهدفون السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.