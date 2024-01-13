قصف على قاعدة عسكرية تابعة للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

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تعرض موقع عسكري تابع للحوثيين في مدينة الحديدة غربي اليمن، السبت، للقصف.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر يمنية، قولها إن القصف الذي استهدف الحديدة طال موقعا في القاعدة العسكرية البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة، وجاء في أعقاب إطلاق صاروخ من القاعدة ذاتها.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت مصادر يمنية بسماع دوي انفجار في الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وكشفت المصادر أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحديدة باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت إطلاق الحوثيين صاروخا نحو سفينة شرقي خليج عدن.

وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي بـ«رد قوي وفعال»، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.