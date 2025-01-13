شفيونتيك: تعلمت من أخطائي في مواجهة سينياكوفا

قالت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، إنها تعلمت من أخطائها خلال مباراتها الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الاثنين.

واستهلت شفيونتيك مشوارها في البطولة الكبرى، بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنفة 50 عالميا، بنتيجة 6/3 و6/4، بعد مباراة امتدت ساعة و21 دقيقة.

وقالت في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "بالتأكيد هذه المباراة لم تكن أسهل بداية، وأعتقد أن أدائي تحسن في المجموعة الثانية، وتعلمت من أخطائي في المجموعة الأولى".

تابعت شفيونتيك: "لقد كانت مواجهة قوية، وأنا سعيدة بالفوز والتأهل للدور الثاني.. لقد خرجت مرة واحدة من الدور الأول في مسابقات الجراند سلام، ببطولة ويمبلدون عام 2019، وكنت أتمنى ألا أخوض مباراة اليوم، لأحافظ على هذا السجل المثالي".

وختمت: "هذه الإحصائية تؤكد أيضا تميزي بثبات المستوى، حيث أكون أكثر ثقة قبل خوض بطولات الجراند سلام".

وستلعب إيجا شفيونتيك في الدور الثاني ضد السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا، التي أطاحت بالأمريكية كاتي فولينتس من الدور الأول.