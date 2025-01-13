أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.

وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علمًا أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود يوم الثلاثاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بدورها، أجرى رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي اتصالًا مع نواف سلام الموجود في لاهاي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين الى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن حكومته عملت رغم هذه الظروف الصعبة على تسيير امور الدولة وتأمين استمراريتها وسير عمل مؤسساتها.

وتابع: «كان قدري أن أقود هذا الوطن في أصعب أوقاته، عندما تردد الكثيرون في تحمل المسئولية».