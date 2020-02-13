التضامن الاجتماعي: حملة «2 كفاية» استهدفت مليون و148 أسرة فقيرة

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مديرة مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة «2 كفاية» حققت نجاحً كبيرًا ملموسًا شعر به الجميع، لافتة إلى أن الحملة تستهدف مليونا و148 ألف أسرة من فئة الأكثر احتياجًا.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، أمس الأربعاء، أن الحملة تعاملت مع مشكلة الإنجاب بطريقة علمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن عملت على الاستراتيجيات القومية للسكان التي حددتها الدولة.

وأوضحت أن دور وزارة التضامن، هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مؤكدة أن أهم محورين لحل المشكلة هم التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.

وتابعت أن المبادرة ركزت على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهم 10 بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتة إلى أنها وجدت الأماكن الأعلى في الخصوبة هي الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أنه يجب تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، والزواج المبكر؛ باعتبارهما أكبر أسباب كثافة السكان، إلى جانب زيادة الوعي في الجامعات ومراكز التعليم.