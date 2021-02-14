مجلس الشيوخ يقرر براءة ترامب رسميا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونجرس الأمريكي.



وصوت مجلس الشيوخ أوائل فبراير الحالي، على رفض استدعاء الشهود وجمع أدلة جديدة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، حيث رفض 51 عضوًا استدعاء الشهود في وقت وافق 49 آخرين.



وقدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية اليوم السبت لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.