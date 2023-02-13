إسرائيل تشن غارات على مواقع في قطاع غزة دون إصابات

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الاثنين، غارات على مواقع في قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان.



وذكرت المصادر، أن غارات الاحتلال استهدفت بعدد من الصواريخ، موقع تدريب يتبع للفصائل الفلسطينية غرب مدينة غزة، و3 نقاط رصد على الأقل على أطراف شرق القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخية تحت الأرض تابع لحركة حماس في وسط قطاع غزة، وذلك ردا على صاروخ أطلق من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية مساء السبت واعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية.



وفي المقابل، أطلق نشطاء قذائف صاروخية باتجاه جنوب إسرائيل خلال شن الغارات على قطاع غزة، فيما سمع دوي انفجارات جراء تصدي القبة الدفاعية لها.



وكان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء السبت، أن منظومة القبة الحديدية الدفاعية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من دون وقوع إصابات أو أضرار.



ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفة.



وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق قذائف من غزة باتجاه إسرائيل منذ بداية العام الجاري، في ظل توتر ميداني تشهده الضفة الغربية وشرق القدس.