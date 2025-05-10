صندوق النقد ينهي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لباكستان

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، انتهاء عملية المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في باكستان، والسماح لها بالوصول إلى تمويل بمليار دولار.

وذكر الصندوق، في بيان، أنه مع استكمال التقييم الأول سمح لباكستان بالوصول إلى موارد تقدر بمليار دولار، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية نفذت برنامج الإصلاح بقوة وأن ذلك ساعدها في تحسين ظروف التمويل والتعافي الاقتصادي.

وتواصل باكستان، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر 2024.