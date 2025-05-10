باكستان تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي

أفادت مصادر أمنية باكستانية، بأن البلاد بدأت عملية عسكرية ردا على هجوم هندي بحسب التلفزيون الرسمي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إن الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها.

وأعلن المتحدث ذلك في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في الساعة 2050 بتوقيت جرينتش دون ذكر تفاصيل تدعم ما قال، وفق وكالة رويترز.

وصرح المتحدث في بيانه المصور القصير الذي تم بثه بعد منتصف الليل: «أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند».

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالجام بإقليم «جامو وكشمير"» الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.