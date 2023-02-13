الأردن يعلن تسيير قافلة إغاثية من 14 شاحنة إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، أن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بتسيير قافلة إغاثة مكونة من 14 شاحنة إلى الأشقاء في سوريا.

وقال الناطق الناطق الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي، في تصريح صحفي، إن الشاحنات الـ14 محملة بأدوية ومواد غذائية وبطانيات ومياه شرب صحية، وتم إيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب)، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار إلى أنه تم تسليم الهيئة العليا للإغاثة في سوريا، 7 شاحنات، بينما تسلمت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا 7 شاحنات أخرى لتوزيعها على المتضررين في المناطق المنكوبة.

وأكد المجالي أن الأردن مستمر بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.

وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخصا اليوم الإثنين.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا والمصابين إلى 80 ألف شخص.

وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.