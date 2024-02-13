فقدان شخص عقب اندلاع حريق في منتزه للألعاب المائية في السويد

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فُقد شخص عقب اندلاع حريق أمس الاثنين في منتزه جديد للألعاب المائية قيد الإنشاء في مدينة جوتنبرج السويدية

ويشار إلى أنه لم يتم افتتاح المنتزه بعد أمام المواطنين.

وقال منتزه ليسبيرج، الذي يمتلك منتزه ليسبيرج أوشاينا ووتر ورلد للألعاب المائية، في بيان، إن أحد المقاولين لم يتم العثور عليه، وقد تلقى 16 شخصا الرعاية الطبية "لإصابتهم بإصابات طفيفة" وغادروا المستشفى.

وبدأ الحريق خارج الجزء الجنوبي من المبنى، وامتد سريعا لأجزاء من منطقة قاعة البلياردو.

وأكد أندرياس أندرسون، مدير منتزه ليسبيرج "نعرب عن حزننا العميق بسبب هذا الحادث المدمر، مهمتنا الأولوية الآن هي مساعدة الشرطة في البحث عن الشخص المفقود وتقديم الدعم للمتضررين".

ولم يعرف على الفور سبب الحريق، الذي شب في متنزه أوشيانا للألعاب المائية.

وبثت قناة "إس.تي.في" التليفزيونية السويدية مقاطع فيديو تظهر أعمدة الدخان الأسود وهي تنبعث من موقع الحريق في سماء المدينة.

وحث مسئولو الحماية المدنية السكان في المنطقة المجاورة لموقع الحريق على البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ وأنظمة التهوية.

وأوضحت الشرطة أنه تم إخلاء المباني المجاورة لموقع الحريق، بما في ذلك أحد الفنادق.

وكان من المقرر افتتاح متنزه أوشيانا الصيف المقبل داخل حديقة لايسبرج، التي تعتبر أكبر حديقة ترفيهية في اسكندنافيا.